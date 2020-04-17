На COVID-19 в Украине заболели уже 879 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. С начала эпидемии в Украине коронавирусом заболело 879 медиков, из которых 42 выздоровели. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"В целом заболевание у нас - 4662 человека, в том числе 320 детей и 879 медицинских работников. Выздоровели всего 246 человек, из них 12 детей и 42 медицинских работника. Летальных случаев за все время 125", - сказал Степанов.
По его словам, за последние сутки по Украине было проведено 4730 тестов на коронавирус.
Напомним, по информации Минздрава, за минувшие сутки в Украине коронавирус подтвержден у еще 501 лица, из них 31 ребенок и 91 медицинский работник. В целом больных в Украине 4662.