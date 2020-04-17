У Луцьку від коронавірусу одужало сім медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. За минулу добу у місті не зафіксовано нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Крім того, у місті від COVID-19 одужало сім медиків. Про це повідомляє Луцька міська рада, передає УНН.
"На Волині зареєстровано 122 випадки захворювання, у місті Луцьку за минулу добу нових випадків захворювання на COVID-19 не зафіксовано. Загалом в Луцьку на сьогодні 29 підтверджених випадків. При цьому семеро з них — медики Луцької міської клінічної лікарні, які одужали. Як наголосив (начальник управління охорони здоров’я - ред.) Володимир Лотвін, два повторні обстеження на COVID-19 показали негативні результати, а отже - вони одужали", - повідомили у міській раді.
Окрім цього, повідомляється, що у Луцькій міській клінічній лікарні розглядають можливість проводити експрес-тестування на коронавірус усім пацієнтам, які потрапляють на стаціонарне лікування до цього закладу.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 17 квітня зафіксовано 4662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 125 летальні.
За словами міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, серед захворівших 879 медиків.