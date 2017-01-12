В лотереи оператора "М.С.Л." игроки в прошлом году выиграли более 70 млн грн

ukru
12 марта, 19:49 • 102876 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 131630 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 117503 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 114563 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 141842 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 114702 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 121561 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130403 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140488 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144711 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 56668 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 57241 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 19484 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 39028 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 60352 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 102876 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 131630 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 105684 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 112943 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 141842 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 139369 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 147378 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 152133 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 150496 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 153788 просмотра
Актуальное
В лотереи оператора "М.С.Л." игроки в прошлом году выиграли более 70 млн грн

В лотереи оператора "М.С.Л." игроки в прошлом году выиграли более 70 млн грн

Киев • УНН

 • 6495 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Больше всего денег украинцы выиграли в лотерею "Лото-Забава". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Так, за 2016 года благодаря лотерее "Лото-Забава" в Украине появилось двадцать новых миллионеров. Еще семьдесят шесть игроков выиграли новенькие авто. Общая сумма только главных призов украинцев в лотерею "Лото-Забава" достигла 56 млн грн.

В лотерее "Мегалот" за прошлый год было выиграно два "Мегаприза". В январе 2016 года выиграно 3 млн 325 тыс. грн, а в апреле - 2 млн 500 тыс. грн.

Между тем в лотерею "Спортпрогноз" было сорвано 23 джекпотов на общую сумму 3 млн 740 тыс. грн. При этом, владельцем одного из таких джекпотов стала женщина из Одесской области. Напомним, для того, чтобы сорвать джекпот в этой лотерее, необходимо правильно спрогнозировать результаты 12 футбольных матчей.

Еще две лотереи оператора государственных лотерей "М.С.Л." - "ТИП" и "ТОП" обогатили украинцев почти на 2,5 млн грн. Так, в лотерее "ТИП" в 2016 году было сорвано два джекпота, каждый из которых составлял 200 тыс. грн. А в лотерее "ТИП" были сорваны четыре джекпота, каждый из которых составлял 500 тыс. грн.

Справка: "М.С.Л." - ведущий украинский оператор государственных лотерей. В портфеле компании более 80 государственных лотерей, имеющих лицензию Министерства финансов Украины. В частности, это мгновенные, числовые, бинго и спортивные лотереи. В портфеле компании "М.С.Л." известные лотерейные бренды: "Лото-Забава", "ХТО ТАМ", "Спортлига", "Мегалот", "ТИП" и "ТОП", "Спортпрогноз", "Гонка на деньги" и другие.

"М.С.Л." входит в состав Европейской ассоциации государственных и ТОТО лотерей (ЕЛ) и Всемирной Лотерейной Ассоциации. Это единственный украинский оператор государственных лотерей, который имеет "Сертификат соответствия стандартам ответственной игры" от ЕЛ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы