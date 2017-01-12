В лотереи оператора "М.С.Л." игроки в прошлом году выиграли более 70 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Больше всего денег украинцы выиграли в лотерею "Лото-Забава". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Так, за 2016 года благодаря лотерее "Лото-Забава" в Украине появилось двадцать новых миллионеров. Еще семьдесят шесть игроков выиграли новенькие авто. Общая сумма только главных призов украинцев в лотерею "Лото-Забава" достигла 56 млн грн.
В лотерее "Мегалот" за прошлый год было выиграно два "Мегаприза". В январе 2016 года выиграно 3 млн 325 тыс. грн, а в апреле - 2 млн 500 тыс. грн.
Между тем в лотерею "Спортпрогноз" было сорвано 23 джекпотов на общую сумму 3 млн 740 тыс. грн. При этом, владельцем одного из таких джекпотов стала женщина из Одесской области. Напомним, для того, чтобы сорвать джекпот в этой лотерее, необходимо правильно спрогнозировать результаты 12 футбольных матчей.
Еще две лотереи оператора государственных лотерей "М.С.Л." - "ТИП" и "ТОП" обогатили украинцев почти на 2,5 млн грн. Так, в лотерее "ТИП" в 2016 году было сорвано два джекпота, каждый из которых составлял 200 тыс. грн. А в лотерее "ТИП" были сорваны четыре джекпота, каждый из которых составлял 500 тыс. грн.
Справка: "М.С.Л." - ведущий украинский оператор государственных лотерей. В портфеле компании более 80 государственных лотерей, имеющих лицензию Министерства финансов Украины. В частности, это мгновенные, числовые, бинго и спортивные лотереи. В портфеле компании "М.С.Л." известные лотерейные бренды: "Лото-Забава", "ХТО ТАМ", "Спортлига", "Мегалот", "ТИП" и "ТОП", "Спортпрогноз", "Гонка на деньги" и другие.
"М.С.Л." входит в состав Европейской ассоциации государственных и ТОТО лотерей (ЕЛ) и Всемирной Лотерейной Ассоциации. Это единственный украинский оператор государственных лотерей, который имеет "Сертификат соответствия стандартам ответственной игры" от ЕЛ.