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У лотереї оператора “М.С.Л.” гравці минулого року виграли понад 70 млн грн

У лотереї оператора “М.С.Л.” гравці минулого року виграли понад 70 млн грн

Київ • УНН

 • 6495 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Найбільше грошей українці виграли в лотерею “Лото-Забава”. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Так, за 2016 рік завдяки лотереї “Лото-Забава” в Україні з’явилось двадцять нових мільйонерів. Ще сімдесят шість гравців виграли новенькі авто. Загальна ж сума тільки головних призів українців в лотерею “Лото-Забава” сягнула 56 млн грн.

У лотереї “Мегалот” за минулий рік було виграно два “Мегапризи”. В січні 2016 року виграно 3 млн 325 тис. грн, а у квітні – 2 млн 500 тис. грн.

Тим часом у лотерею “Спортпрогноз” було зірвано 23 джекпоти на загальну суму 3 млн 740 тис. грн. При цьому, власником одного з таких джекпотів стала жінка з Одеської області. Нагадаємо, для того, аби зірвати джекпот в цій лотереї, необхідно правильно спрогнозувати результати 12 футбольних матчів.

Ще дві лотереї оператора державних лотерей “М.С.Л.” – “ТІП” та “ТОП” збагатили українців на майже 2,5 млн грн. Так, в лотереї “ТІП” у 2016 році було зірвано два джекпоти, кожен з яких становив 200 тис. грн. А в лотереї “ТІП” було зірвано чотири джекпоти, кожен з яких становив 500 тис. грн.

Довідка УНН: “М.С.Л.” – провідний український оператор державних лотерей. У портфелі компанії понад 80 державних лотерей, що мають ліцензію Міністерства фінансів України. Зокрема, це миттєві, числові, бінго та спортивні лотереї. У портфелі компанії "М.С.Л." найвідоміші лотерейні бренди: "Лото-Забава", "ХТО ТАМ", "Спортліга", "Мегалот", "ТІП" та "ТОП", "Спортпрогноз", "Гонка на гроші" та інші.

“М.С.Л.” входить до складу Європейської асоціацій Державних і ТОТО лотерей (ЄЛ) та Світової Лотерейної Асоціації. Це єдиний український оператор державних лотерей, який має "Сертифікат відповідності стандартам відповідальної гри" від ЄЛ.

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