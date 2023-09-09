В Лос-Анджелесе хотели снести дом Мэрилин Монро

Детали

Член совета Трейси Парк, район которого включает Брентвуд, где расположен бывший дом легендарной актрисы, сказал, что дом был продан в июле, а новые владельцы недавно подали запрос на его снос.

«К сожалению, Департамент строительства и безопасности выдал разрешение на снос до того, как мы с моей командой смогли полностью вмешаться и решить эту проблему», — сказал Пак на пресс-конференции в’пятницу.

Когда в среду появилась информация об угрозе сноса, офис совета был завален призывами спасти легендарный дом, который когда-то принадлежал иконе поп-культуры.

В пятницу городской совет Лос-Анджелеса единогласно одобрил чрезвычайное предложение Парка начать процесс определения дома историческим зданием.

По его словам, снос приостановлен до тех пор, пока Управление исторических ресурсов города не проведет исследование и анализ дома.

Справочно

Дом в Брентвуде, построенный в 1929 году, в настоящее время оценивается примерно в 8 миллионов долларов, согласно документам о собственности. Отмечается, что Монро жила там всего несколько месяцев до своей смерти в 1962 году в возрасте 36 лет. Она умерла дома от передозировки барбитуратами.