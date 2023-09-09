У Лос-Анджелесі хотіли знести будинок Мерилін Монро

Деталі

Член ради Трейсі Парк , район якого включає Брентвуд, де розташований колишній будинок легендарної актриси, сказав, що будинок було продано в липні, а нові власники нещодавно подали запит на його знесення.

«На жаль, Департамент будівництва та безпеки видав дозвіл на знесення до того, як ми з моєю командою змогли повністю втрутитися та вирішити цю проблему», — сказав Пак на прес-конференції в п’ятницю.

Коли в середу з’явилася інформація про загрозу знесення, офіс ради було завалено закликами врятувати легендарний дім, яке колись належало іконі поп-культури.

У п'ятницю міська рада Лос-Анджелеса одноголосно схвалила надзвичайну пропозицію Парка почати процес визначення будинку історичною будівлею.

За його словами, знесення призупинено, доки Управління історичних ресурсів міста не проведе дослідження та аналіз будинку.

Довідково

Будинок в Брентвуді, побудований в 1929 році, на даний момент оцінюється приблизно в 8 мільйонів доларів, згідно з документами власності. Зазначається, що Монро жила там лише кілька місяців до своєї смерті в 1962 році у віці 36 років. Вона померла вдома від передозування барбітуратами.