У Лос-Анджелесі хотіли знести будинок Мерилін Монро
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Лос-Анджелесі, США, планувалось знесення будинку, де Мерилін Монро провела свої останні місяці життя. Але його було призупинено міською радою того, як було подано звернення, спрямоване на визнання будинку пам’яткою історії та культури. Про це пише CNN, передає УНН.
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Член ради Трейсі Парк , район якого включає Брентвуд, де розташований колишній будинок легендарної актриси, сказав, що будинок було продано в липні, а нові власники нещодавно подали запит на його знесення.
«На жаль, Департамент будівництва та безпеки видав дозвіл на знесення до того, як ми з моєю командою змогли повністю втрутитися та вирішити цю проблему», — сказав Пак на прес-конференції в п’ятницю.
Коли в середу з’явилася інформація про загрозу знесення, офіс ради було завалено закликами врятувати легендарний дім, яке колись належало іконі поп-культури.
У п'ятницю міська рада Лос-Анджелеса одноголосно схвалила надзвичайну пропозицію Парка почати процес визначення будинку історичною будівлею.
За його словами, знесення призупинено, доки Управління історичних ресурсів міста не проведе дослідження та аналіз будинку.
Довідково
Будинок в Брентвуді, побудований в 1929 році, на даний момент оцінюється приблизно в 8 мільйонів доларів, згідно з документами власності. Зазначається, що Монро жила там лише кілька місяців до своєї смерті в 1962 році у віці 36 років. Вона померла вдома від передозування барбітуратами.