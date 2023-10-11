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В лондонском аэропорту Лутон масштабный пожар, все рейсы приостановлены

Киев • УНН

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Киев. 11 октября. УНН. В лондонском аэропорту Лутон приостановлены все рейсы из-за пожара, который вспыхнул на одной из автостоянок. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

Как видно на видео, можно было увидеть плямя, пронизывающее автомобили, припаркованные на верхнем этаже автостоянки терминала 2. Огонь распространился на несколько этажей автостоянки.

На место происшествия прибыли пожарные, прибыла Служба скорой помощи Восточной Англии, но информации о пострадавших нет.

Были слышны сигнализация транспортных средств и громкие взрывы, причем один из свидетелей сказал, что скорость, с которой огонь разорвал пол автостоянки, была «невероятной».

Лондонский аэропорт Лутон написал в Твиттере: «Все рейсы в настоящее время приостановлены, поскольку службы экстренной помощи реагируют на пожар на парковке терминала 2. Доступ к аэропорту в настоящее время ограничен, и мы просим людей не ездить в аэропорт в это время».

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