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На заводі у Хорватії спалахнула масштабна пожежа

На заводі у Хорватії спалахнула масштабна пожежа

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У хорватському місті Осієк спалахнула величезна пожежа на складі з переробки пластику. На даний момент відомо про трьох постраждалих, передає УНН із посиланням на HRT.

Деталі

Пожежа спалахнула вранці на складі заводського комплексу і швидко поширилася на майже все підприємство, піднявши густий темний дим у повітря.

Місцева влада закликала жителів залишатися вдома та тримати вікна зачиненими.

Рятувальники продовжують гасіння вогню, скаржачись на велику кількість пластику на підприємстві, так як це ускладнює боротьбу з полум'ям. За словами заступника голови місцевої пожежної частини Бориса Банжана, "температура настільки неймовірна, що наше обладнання плавиться".

На даний момент комплекс гасять 180 пожежників на 82 пожежних машинах. Також був задіяний робот цивільного захисту, коли стало відомо, що в ході гасіння пожежі постраждали троє пожежників

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