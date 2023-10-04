Охоплені пожежами австралійські міста готуються до нового стихійного лиха: є загроза паводків

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Цього тижня лісові пожежі палали в регіоні Гіпсленд штату Вікторія та на південному узбережжі Нового Південного Уельсу – обидва райони також сильно постраждали від лісових пожеж Чорного літа в Австралії чотири роки тому.

Наразі сильні дощові опади пропонують деяку відстрочку, але також можуть спровокувати повені. Зазначається, що потужний холодний фронт приносить сильні опади на південний схід Австралії в середу, що спонукало владу попередити про необхідність готуватися до потенційних раптових та річкових повеней.

Останніми роками країна переживає катастрофу за катастрофою, відчуваючи на собі наслідки зміни клімату. Десятки пожеж палають по всій Австралії, а місцева влада очікує найнебезпечнішого сезону пожеж за останні роки.

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