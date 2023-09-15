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Літо 2023 року стало найспекотнішим за всю історію спостережень - NASA опублікувало тривожну статистику

Літо 2023 року стало найспекотнішим за всю історію спостережень - NASA опублікувало тривожну статистику

Київ • УНН

 • 287675 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Літо 2023 року стало найспекотнішим за всю історію спостережень. Середня температура повітря на поверхні Землі була на 0,23 градуса за Цельсієм теплішою, ніж будь-яке інше літо в записах NASA, передає УНН з посиланням на заяву Американського космічного агентства.

Цитата

«Рекордні температури влітку 2023 року – це не просто набір цифр – вони призводять до жахливих наслідків у реальному світі. Від спекотних температур в Аризоні та по всій країні до лісових пожеж по всій Канаді та екстремальних повеней у Європі та Азії, екстремальна погода загрожує життю та засобам існування в усьому світі. Наслідки зміни клімату є загрозою для нашої планети та майбутніх поколінь», – сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.

Деталі

Згідно з даними NASA, літо 2023 року було найспекотнішим за всю історію спостережень. Середня температура повітря на поверхні Землі влітку 2023 року була на 0,41 градуса за Фаренгейтом (0,23 градуса за Цельсієм) теплішою, ніж будь-яке інше літо в записах НАСА, і на 2,1 градуса за Фаренгейтом (1,2 °C) тепліше, ніж середнє літо між 1951 і 1980 роками.

Цей новий рекорд стався на тлі надзвичайної спеки, яка охопила більшу частину світу. Вона посилила смертоносні лісові пожежі в Канаді та на Гаваях, а також розпалила хвилі спеки в Південній Америці, Японії, Європі та США.

Крім того, науковці очікують, що найбільший вплив Ель-Ніньйо відбудеться взимку та навесні 2024 року. Це може призвести до прохолодніших і вологіших умов на південному заході США та посухи в країнах західної частини Тихого океану.

Кліматологи попереджають, що такі зміни є серйозною загрозою для людства. І нараз треба негайно скоротити викиди парникових газів.

Нагадаємо

У суботу у Британії був зафіксований найспекотніший день у 2023 році. За попередніми даними температура в лондонському саду Кью Гарденс досягла 33,2 градуса за Цельсієм. 

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