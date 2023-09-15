Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений - NASA опубликовало тревожную статистику

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«Рекордные температуры летом 2023 года – это не просто набор цифр – они приводят к ужасным последствиям в реальном мире. От жарких температур в Аризоне и по всей стране до лесных пожаров по всей Канаде и экстремальных наводнений в Европе и Азии, экстремальная погода угрожает жизни и средствам к существованию во всем мире. Последствия изменения климата представляют угрозу для нашей планеты и будущих поколений», – сказал администратор NASA Билл Нельсон.

Детали

Согласно данным NASA, лето 2023 года было самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха на поверхности Земли летом 2023 года была на 0,41 градуса по Фаренгейту (0,23 градуса по Цельсию) теплее, чем любое другое лето в записях НАСА, и на 2,1 градуса по Фаренгейту (1,2 °C) теплее, чем среднее лето между 1951 и 1980 годами.

Этот новый рекорд произошел на фоне чрезвычайной жары, которая охватила большую часть мира. Она усилила смертоносные лесные пожары в Канаде и на Гавайях, а также разожгла волны жары в Южной Америке, Японии, Европе и США.

Кроме того, ученые ожидают, что наибольшее влияние Эль-Ниньо произойдет зимой и весной 2024 года. Это может привести к прохладным и влажным условиям на юго-западе США и засухе в странах западной части Тихого океана.

Климатологи предупреждают, что такие изменения являются серьезной угрозой для человечества. И сейчас надо немедленно сократить выбросы парниковых газов.

Напомним

В субботу в Британии был зафиксирован самый жаркий день в 2023 году. По предварительным данным температура в лондонском саду Кью Гарденс достигла 33,2 градуса по Цельсию.