Охваченные пожарами австралийские города готовятся к новому стихийному бедствию: есть угроза паводков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Австралийские города, которые боролись с пожарами, за несколько часов получили предупреждение о возможных наводнениях из-за рекордных осадков. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.
Детали
На этой неделе лесные пожары пылали в регионе Гипсленд штата Виктория и на южном побережье Нового Южного Уэльса – оба района также сильно пострадали от лесных пожаров Черного лета в Австралии четыре года назад.
В настоящее время сильные дождевые осадки предлагают некоторую отсрочку, но также могут спровоцировать наводнения. Отмечается, что мощный холодный фронт приносит сильные осадки на юго-восток Австралии в среду, что побудило власти предупредить о необходимости готовиться к потенциальным внезапным и речным наводнениям.
В последние годы страна переживает катастрофу за катастрофой, испытывая на себе последствия изменения климата. Десятки пожаров пылают по всей Австралии, а местные власти ожидают самого опасного сезона пожаров за последние годы.
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