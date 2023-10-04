На заводе в Хорватии вспыхнул масштабный пожар

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Киев • УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. В хорватском городе Осиек вспыхнул огромный пожар на складе по переработке пластика. На данный момент известно о трех пострадавших, передает УНН со ссылкой на HRT.

Детали

Пожар вспыхнул утром на складе заводского комплекса и быстро распространился на почти все предприятие, подняв густой темный дым в воздух.

Местные власти призвали жителей оставаться дома и держать окна закрытыми.

Спасатели продолжают тушение огня, жалуясь на большое количество пластика на предприятии, так как это затрудняет борьбу с пламенем. По словам заместителя главы местной пожарной части Бориса Банжана, "температура настолько невероятная, что наше оборудование плавится".

На данный момент комплекс тушат 180 пожарных на 82 пожарных машинах. Также был задействован робот гражданской защиты, когда стало известно, что в ходе тушения пожара пострадали трое пожарных

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