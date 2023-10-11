У лондонському аеропорту Лутон масштабна пожежа, усі рейси призупинені

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Як видно на відео, можна було побачити полум’я, яке пронизує автомобілі, припарковані на верхньому поверсі автостоянки терміналу 2. Вогонь поширився на кілька поверхів автостоянки.

На місце події прибули пожежники, приїхала служба швидкої допомоги Східної Англії, але інформації про постраждалих немає.

Було чутно сигналізацію транспортних засобів і гучні вибухи, причому один зі свідків сказав, що швидкість, з якою вогонь розірвав підлогу автостоянки, була «неймовірною».

Лондонський аеропорт Лутон написав у Twitter: «Усі рейси наразі призупинено, оскільки екстрені служби реагують на пожежу на парковці терміналу 2. Доступ до аеропорту наразі обмежено, і ми просимо людей не їздити до аеропорту в цей час».

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