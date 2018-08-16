В Лондоне погиб личный врач королевы Елизаветы II
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Личный врач королевы Великобритании Елизаветы II Питер Фишер погиб в среду в результате дорожно-транспортного происшествия в Лондоне, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что 67-летний мужчина на своем велосипеде столкнулся с грузовиком в центре Лондона. Полиция заявила, что велосипедист скончался на месте.
В Букингемском дворце заявили, что королева была проинформирована о смерти врача.
Газета London Evening Standard заявила, что Фишер был экспертом в области гомеопатии и работал гомеопатическим врачом британского монарха в течение 15 лет.
Как сообщал УНН, в мае королева Великобритании Елизавета II перенесла операцию на глазах.