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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Лондоне погиб личный врач королевы Елизаветы II

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Личный врач королевы Великобритании Елизаветы II Питер Фишер погиб в среду в результате дорожно-транспортного происшествия в Лондоне, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

В Лондоне погиб личный врач королевы Елизаветы II

Сообщается, что 67-летний мужчина на своем велосипеде столкнулся с грузовиком в центре Лондона. Полиция заявила, что велосипедист скончался на месте.

В Букингемском дворце заявили, что королева была проинформирована о смерти врача.

Газета London Evening Standard заявила, что Фишер был экспертом в области гомеопатии и работал гомеопатическим врачом британского монарха в течение 15 лет.

Как сообщал УНН, в мае королева Великобритании Елизавета II перенесла операцию на глазах.

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