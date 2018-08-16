У Лондоні загинув особистий лікар королеви Єлизавети II
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Особистий лікар королеви Великої Британії Єлизавети II Пітер Фішер загинув у середу внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Лондоні, пише УНН з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що 67-річний чоловік на своєму велосипеді зіткнувся із вантажівкою у центрі Лондона. Поліція заявила, що велосипедист помер на місці.
У Букінгемському палаці заявили, що королева була поінформована про смерть лікаря.
Газета London Evening Standard заявила, що Фішер був експертом в області гомеопатії та працював гомеопатичним лікарем британського монарха протягом 15 років.
Як повідомляв УНН, у травні королева Великої Британії Єлизавета ІІ перенесла операцію на очах.