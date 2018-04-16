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В Лондоне требовали второго референдума по Brexit

В Лондоне требовали второго референдума по Brexit

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Известные британские актеры, бизнесмены и политики, а также члены парламента, начали кампанию за проведение “народного референдума” по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза по итогам переговоров Лондона с Брюсселем, информирует УНН со ссылкой на Би-би-си.

Первая акция кампании прошла 15 апреля в лондонском районе Камден в северной части города. Там собрались примерно 1200 человек.

Движение “Народное голосование” намерено объединить группы, которые настроены против “Brexit” и настаивает, что последнее слово по “брекзиту” должен сказать населения, а не члены парламента.

Актер Патрик Стюарт, поддерживает кампанию, сказал: если народ проголосует против [достигнутой с Брюсселем] соглашения по выходу, Британия “просто останется” в ЕС.

Как отмечает ВВС, и консерваторы, и лейбористы ранее отвергали возможность второго референдума. В январе текущего года в интервью немецкой газете Bild премьер-Министерка Великобритании Терезы Мэй заявила, что второго референдума по вопросу выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit) не будет.

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В июне 2016 51,9% британцев на референдуме проголосовали за выход из ЕС, 48,1% — против.

Великобритания формально перестанет быть членом Евросоюза в марте 2019 года, и стороны надеются достичь соглашения до октября, чтобы у европейского и британского парламентов было достаточно времени для его ратификации.

Сэр Патрик сказал в эфире шоу Эндрю Марра на BBC, что условия “Brexit” отличаются от того, что объявляли накануне референдума. По словам актера, его желание остаться в ЕС объясняется “историей и эмоциями”. “Я ребенок войны и рос, когда дела в мире шли не очень хорошо. И день, когда мы присоединились [в Евросоюз], был одним из самых потрясающих в моем взрослой жизни”, - сказал 77-летний актер.

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Глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон, который возглавлял кампанию за “Brexit”, ответил на призывы ко второму референдума тем, что народное голосование уже состоялось.

Г-н Джонсон ответил на упреки Патрика Стюарта: “мы получим отличный результат и не только сможем заключить гигантскую соглашение о свободной торговле с нашими друзьями и партнерами по ту сторону пролива [Ла-Манш], но и сможем смело отправиться в места, которыми мы, вероятно , пренебрегали последние пять лет”.

Напомним, накануне Комитет по вопросам выхода Великобритании из ЕС в Палате общин британского парламента предложил перенести дату выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза в связи с затягиванием переговорного процесса.

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