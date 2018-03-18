Парламент Сполученного Королівства пропонує перенести Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Комітет з питань виходу Великої Британії з ЄС у Палаті громад британського парламенту запропонував перенести дату виходу Сполученного Королівства з Європейського Союзу у зв'язку з затягуванням переговорного процесу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Сторони досі не можуть дійти згоди щодо деяких центральних питань - таких, як питання кордону між Північною Ірландією та Ірландією.
“Якщо принципові аспекти майбутнього партнерства не будуть визначені до жовтня 2018 року, уряд має прагнути до розширення перехідного періоду”, — йдеться в доповіді комітету, оприлюдненій 18 березня. Перехідний період, під час якого Лондону і Брюсселю необхідно домовитися про те, як виглядатиме майбутнє партнерство, закінчується 29 березня 2019 року.
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Як зазначає агенція Agence France-Presse, комітет з питань виходу Великої Британії з Євросоюзу складається здебільшого з парламентарів, які голосували проти виходу з ЄС. Його голова Гіларі Бенн із опозиційної Соціал-демократичної лейбористської партії заявив, що переговори щодо Brexit знаходяться зараз у “критичній стадії”. Якщо уряд у Лондоні не запропонує “реального” плану рішення “ірландського” питання, переговори про вихід Сполученного Королівства з ЄС можуть зайти у глухий кут, заявив у березні і голова Європейської ради Дональд Туск.
Нагадаємо, позиції Лондона та Брюсселя щодо відносин після Brexit не вдалося зблизити навіть на зустрічі Терези Мей та Дональда Туска в столиці Сполученного Королівства. Мішель Барньє, котрий представляє Європейський Союз на переговорах з Великою Британією щодо Brexit, застеріг Лондон, що тому не вдасться домогтися вигідних лише йому торговельних відносин з ЄС після Brexit.