Парламент Соединённого Королевства предлагает перенести Brexit

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 4088 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 11679 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 58305 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 71404 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101579 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108937 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116426 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121794 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132904 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Парламент Соединённого Королевства предлагает перенести Brexit

Парламент Соединённого Королевства предлагает перенести Brexit

Киев  •  УНН

 • 13623 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Комитет по вопросам выхода Великобритании из ЕС в Палате общин британского парламента предложил перенести дату выхода Соединённого Королевства из Европейского Союза в связи с затягиванием переговорного процесса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Стороны до сих пор не могут прийти к согласию относительно некоторых центральных вопросов — таких, как вопрос границы между Северной Ирландией и Ирландией.

“Если принципиальные аспекты будущего партнерства не будут определены до октября 2018 года, правительство стремиться к расширению переходного периода”, — говорится в докладе комитета, опубликованном 18 марта. Переходный период, во время которого Лондон и Брюссель необходимо договориться о том, как будет выглядеть будущее партнерство, заканчивается 29 марта 2019.

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Как отмечает агентство France-Presse, комитет по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза состоит в основном из парламентариев, голосовавших против выхода из ЕС. Его председатель Хилари Бэнн с оппозиционной Социал-демократической лейбористской партии заявил, что переговоры по Brexit находятся сейчас в “критической стадии”. Если правительство в Лондоне не предложит “реального” плана решения “ирландского” вопросы, переговоры о выходе Соединённого Королевства из состава ЕС могут зайти в тупик, заявил в марте и председатель Европейского совета Дональд Туск.

Напомним, позиции Лондона и Брюсселя об отношениях после Brexit не удалось сблизить даже на встрече Терезы Мэй и Дональда Туска в столице Соединённого Королевства. Мишель Барнье, который представляет Европейский Союз на переговорах с Великобританией по Brexit, предостерег Лондон, что тому не удастся добиться выгодных только ему торговых отношений с ЕС после Brexit.

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