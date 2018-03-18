Парламент Соединённого Королевства предлагает перенести Brexit

Стороны до сих пор не могут прийти к согласию относительно некоторых центральных вопросов — таких, как вопрос границы между Северной Ирландией и Ирландией.

“Если принципиальные аспекты будущего партнерства не будут определены до октября 2018 года, правительство стремиться к расширению переходного периода”, — говорится в докладе комитета, опубликованном 18 марта. Переходный период, во время которого Лондон и Брюссель необходимо договориться о том, как будет выглядеть будущее партнерство, заканчивается 29 марта 2019.

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Как отмечает агентство France-Presse, комитет по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза состоит в основном из парламентариев, голосовавших против выхода из ЕС. Его председатель Хилари Бэнн с оппозиционной Социал-демократической лейбористской партии заявил, что переговоры по Brexit находятся сейчас в “критической стадии”. Если правительство в Лондоне не предложит “реального” плана решения “ирландского” вопросы, переговоры о выходе Соединённого Королевства из состава ЕС могут зайти в тупик, заявил в марте и председатель Европейского совета Дональд Туск.

Напомним, позиции Лондона и Брюсселя об отношениях после Brexit не удалось сблизить даже на встрече Терезы Мэй и Дональда Туска в столице Соединённого Королевства. Мишель Барнье, который представляет Европейский Союз на переговорах с Великобританией по Brexit, предостерег Лондон, что тому не удастся добиться выгодных только ему торговых отношений с ЕС после Brexit.