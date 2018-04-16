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У Лондоні вимагали другого референдуму щодо Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Відомі британські актори, бізнесмени й політики, а також члени парламенту, почали кампанію за проведення “народного референдуму” щодо виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу за підсумками переговорів Лондона з Брюсселем, інформує УНН з посиланням на Бі-бі-сі.

Перша акція кампанії пройшла 15 квітня в лондонському районі Камден у північній частині міста. Там зібралися приблизно 1200 людей.

Рух “Народне голосування” має намір об’єднати групи, які налаштовані проти “Brexit” та наполягає, що останнє слово щодо “брекзиту” має сказати населення, а не члени парламенту.

Актор Патрік Стюарт, що підтримує кампанію, сказав: якщо народ проголосує проти [досягнутої з Брюсселем] угоди щодо виходу, Британія “просто залишиться” у ЄС. 

Як зазначає ВВС, і консерватори, і лейбористи раніше відкидали можливість другого референдуму. В січні поточного року в інтерв'ю німецькій газеті Bild прем'єр-міністерка Великої Британії Терези ​​Мей заявила, що другого референдуму з питання виходу Сполученого Королівства з ЄС (Brexit) не буде.

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У червні 2016 року 51,9% британців на референдумі проголосували за вихід із ЄС, 48,1% — проти.

Британія формально перестане бути членом Євросоюзу в березні 2019 року, і сторони сподіваються досягти угоди до жовтня, аби у європейського і британського парламентів було достатньо часу для його ратифікації.

Сер Патрік сказав в ефірі шоу Ендрю Марра на BBC, що умови “Brexit” відрізняються від того, що оголошували напередодні референдуму. За словами актора, його бажання залишитися у ЄС пояснюється “історією й емоціями”. “Я дитина війни й ріс, коли справи у світі йшли не дуже добре. І день, коли ми приєдналися [до Євросоюзу], був одним з найбільш приголомшливих у моєму дорослому житті”, — сказав 77-річний актор.

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Очільник британського зовнішньополітичного відомства Борис Джонсон, який очолював кампанію за “Brexit”, відповів на заклики до другого референдуму тим, що народне голосування вже відбулося.

Пан Джонсон відповів на закиди Патріка Стюарта: “ми отримаємо відмінний результат і не лише зможемо укласти гігантську угоду про вільну торгівлю з нашими друзями й партнерами по ту сторону протоки [Ла-Манш], а й зможемо сміливо вирушити у місця, якими ми, ймовірно, нехтували останні п’ять років”.

Нагадаємо, напередодні Комітет з питань виходу Великої Британії з ЄС у Палаті громад британського парламенту запропонував перенести дату виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу у зв'язку з затягуванням переговорного процесу.

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