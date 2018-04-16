У Лондоні вимагали другого референдуму щодо Brexit

Перша акція кампанії пройшла 15 квітня в лондонському районі Камден у північній частині міста. Там зібралися приблизно 1200 людей.

Рух “Народне голосування” має намір об’єднати групи, які налаштовані проти “Brexit” та наполягає, що останнє слово щодо “брекзиту” має сказати населення, а не члени парламенту.

Актор Патрік Стюарт, що підтримує кампанію, сказав: якщо народ проголосує проти [досягнутої з Брюсселем] угоди щодо виходу, Британія “просто залишиться” у ЄС.

Як зазначає ВВС, і консерватори, і лейбористи раніше відкидали можливість другого референдуму. В січні поточного року в інтерв'ю німецькій газеті Bild прем'єр-міністерка Великої Британії Терези ​​Мей заявила, що другого референдуму з питання виходу Сполученого Королівства з ЄС (Brexit) не буде.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Британців більше турбують пластикові відходи, ніж Brexit - опитування

У червні 2016 року 51,9% британців на референдумі проголосували за вихід із ЄС, 48,1% — проти.

Британія формально перестане бути членом Євросоюзу в березні 2019 року, і сторони сподіваються досягти угоди до жовтня, аби у європейського і британського парламентів було достатньо часу для його ратифікації.

Сер Патрік сказав в ефірі шоу Ендрю Марра на BBC, що умови “Brexit” відрізняються від того, що оголошували напередодні референдуму. За словами актора, його бажання залишитися у ЄС пояснюється “історією й емоціями”. “Я дитина війни й ріс, коли справи у світі йшли не дуже добре. І день, коли ми приєдналися [до Євросоюзу], був одним з найбільш приголомшливих у моєму дорослому житті”, — сказав 77-річний актор.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Британія і ЄС домовились про перехідний період щодо Brexit

Очільник британського зовнішньополітичного відомства Борис Джонсон, який очолював кампанію за “Brexit”, відповів на заклики до другого референдуму тим, що народне голосування вже відбулося.

Пан Джонсон відповів на закиди Патріка Стюарта: “ми отримаємо відмінний результат і не лише зможемо укласти гігантську угоду про вільну торгівлю з нашими друзями й партнерами по ту сторону протоки [Ла-Манш], а й зможемо сміливо вирушити у місця, якими ми, ймовірно, нехтували останні п’ять років”.

Нагадаємо, напередодні Комітет з питань виходу Великої Британії з ЄС у Палаті громад британського парламенту запропонував перенести дату виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу у зв'язку з затягуванням переговорного процесу.