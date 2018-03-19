Британія і ЄС домовились про перехідний період щодо Brexit

КИЇВ. 19 березня. УНН. Велика Британія уклала угоду про умови перехідного періоду виходу країни з Європейського Союзу після того, як зробила кілька поступок у Брюсселі та прийняла план "зворотного зупинення" щодо підтримки Північної Ірландії відповідно до законодавства ЄС, щоб уникнути жорсткого кордону з Республікою Ірландія, передає УНН з посиланням на The Guardian.