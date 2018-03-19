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Британія і ЄС домовились про перехідний період щодо Brexit

Британія і ЄС домовились про перехідний період щодо Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Велика Британія уклала угоду про умови перехідного періоду виходу країни з Європейського Союзу після того, як зробила кілька поступок у Брюсселі та прийняла план "зворотного зупинення" щодо підтримки Північної Ірландії відповідно до законодавства ЄС, щоб уникнути жорсткого кордону з Республікою Ірландія, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Після кількох днів інтенсивних переговорів Девід Девіс, міністр щодо Brexit, заявив, що угода про умови 21-місячного перехідного періоду, який закінчиться 31 грудня 2020 року, є "значним" моментом, який дасть підприємствам та громадянам відчути спокій.

Британія збереже переваги від єдиного ринку та митного союзу, за словами Девіса, на "достатньо близький до двох років період, який ми попросили".

Проте британський уряд мав визнати поразку у низці вимог, зокрема з приводу дуже наполегливого прохання прем'єр-міністра, що громадяни, які прибуватимуть в перехідний період, будуть мати інший статус порівняно з тими, які вже перебуватимуть у Британії.

"Британські громадяни та європейські громадяни з 27 країн ЄС, які приїдуть у перехідний період, отримають ті самі права та гарантії, як і ті, хто прибув до дня Brexit", - сказав головний переговірник ЄС Мішель Барньє під час спільної прес-конференції щодо останнього проекту угоди про виходу Британії з блоку.

Найбільш прискіпливо, повідомив Барнье, у Сполученому Королівстві погодились із тим, що стосовно Північної Ірландії в угоді про Brexit буде зберігатися рішення за замовчуванням, яке дозволить уникнути жорсткого кордону, за яким північ та південь острова Ірландія будуть залишатися в регулятивному порядку.

Прем’єр Британії Тереза Мей та її колеги з країн ЄС можуть підписати умови угоди вже на саміті ЄС цього тижня.

Нагадаємо, напередодні Комітет з питань виходу Великої Британії з ЄС у Палаті громад британського парламенту запропонував перенести дату виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу у зв'язку з затягуванням переговорного процесу.

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