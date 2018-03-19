Великобритания и ЕС договорились о переходном периоде по Brexit

КИЕВ. 19 марта. УНН. Великобритания заключила соглашение об условиях переходного периода выхода страны из Европейского Союза после того, как сделала несколько уступок в Брюсселе и приняла план "обратной остановки" по поддержке Северной Ирландии в соответствии с законодательством ЕС, чтобы избежать жесткой границы с Республикой Ирландия, передает УНН со ссылкой на The Guardian.