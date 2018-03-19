Великобритания и ЕС договорились о переходном периоде по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Великобритания заключила соглашение об условиях переходного периода выхода страны из Европейского Союза после того, как сделала несколько уступок в Брюсселе и приняла план "обратной остановки" по поддержке Северной Ирландии в соответствии с законодательством ЕС, чтобы избежать жесткой границы с Республикой Ирландия, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
После нескольких дней интенсивных переговоров Дэвид Дэвис, министр по Brexit, заявил, что соглашение об условиях 21-месячного переходного периода, который закончится 31 декабря 2020 года, является "значительным" моментом, который даст предприятиям и гражданам почувствовать спокойствие.
Великобритания сохранит преимущества от единого рынка и таможенного союза, по словам Дэвиса, на "достаточно близкий к двум годам период, как мы попросили".
Однако британское правительство было вынуждено признать поражение в ряде требований, в частности по поводу очень настойчивой просьбы премьер-министра, что граждане, прибывающие в переходный период, будут иметь другой статус по сравнению с теми, кто уже будет находиться в Британии.
"Британские граждане и европейские граждане из 27 стран ЕС, которые приедут в переходный период, получат те же права и гарантии, как и те, кто прибыл ко дню Brexit", - сказал главный переговорщик ЕС Мишель Барнье во время совместной пресс-конференции по поводу последнего проектп соглашения о выходе Британии из блока.
Наиболее щепетильно, сообщил Барнье, в Соединенном Королевстве согласились с тем, что по поводу Северной Ирландии в соглашении о Brexit будет храниться решение по умолчанию, которое позволит избежать жесткой границы, согласно которому север и юг острова Ирландия будут оставаться в регулятивном порядке.
Премьер Британии Тереза Мэй и ее коллеги из стран ЕС могут подписать условия соглашения уже на саммите ЕС на этой неделе.
Напомним, накануне Комитет по вопросам выхода Великобритании из ЕС в Палате общин британского парламента предложил перенести дату выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза в связи с затягиванием переговорного процесса.