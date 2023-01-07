В Лондоне состоится международная встреча по военным преступлениям
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В марте Лондон примет глав юридических ведомств многих стран для обсуждения вопроса военных преступлений, в частности, со стороны россии в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SkyNews.
Детали
Отмечается, что “во время встречи министров юстиции с всего мира в Лондоне в этом году главным вопросом будут потенциальные военные преступления в Украине”. Форум должен состояться в марте в Lancaster House.
На встрече будут председательствовать вице-премьер-министр, министр юстиции Соединенного королевства Доминик Рааб вместе со своим голландским коллегой.
Также отмечается, что участники заслушают прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о работе суда, а также роль международного сообщества в контексте поддержки расследований МКС. Издание напоминает, что в настоящее время Хан расследует обвинения в совершении военных преступлений российскими солдатами во время вторжения в Украину.
Участники форума в Лондоне определят, каким образом они будут оказывать дальнейшую помощь МКС.
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