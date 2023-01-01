Цього року путін має постати перед трибуналом як військовий злочинець - суддя МТКЮ

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Джеффрі Найс заявив ВВС, що путін «винний» у нападах на цивільні об'єкти під час війни. Британський адвокат висловив здивування з приводу того, що прокурори та політики не «говорять про це більш вільно та відкрито».

Виступаючи у програмі Radio 4 Broadcasting House, Найс охарактеризував дії Москви під час вторгнення як «злочини проти людяності». Злочини проти людяності вважаються одними з найтяжчих злочинів за так званими правилами війни. Ці закони забороняють напади на громадянське населення або інфраструктуру, життєво важливу для його виживання, та викладені у міжнародних договорах, таких як Женевські конвенції.

Найс працював у Міжнародному кримінальному трибуналі з колишньої Югославії (МТКЮ) з 1998 по 2006 рік. Він вів справу проти колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича, який у 2002 році став перед судом у Гаазі за військові злочини, скоєні в Хорватії, Боснії та Косово. Мілошевич, колись відомий як «балканський м'ясник», помер у в'язниці до завершення судового процесу.

Коментуючи війну в Україні, Найс сказав, що справа проти путіна «не може бути яснішою» і «немає сумнівів» у тому, що до цієї людини в Кремлі веде ланцюжок інстанцій. Це означає, що будуть судити самого російського лідера, а не солдатів нижчої ланки, сказав він.

Він додав, що будь-який судовий процес має проводитися українцями українською мовою. За його словами, путіну не потрібно буде бути присутнім.

Найс припустив можливу причину, через яку російський лідер досі не зіткнувся з більш жорсткими діями, зазначивши, що може бути зроблено крок, щоб звільнити його від судового переслідування в рамках мирної угоди.

Він додав, що Міжнародний кримінальний суд (МКС), юрисдикція якого поширюється на Україну, "досі не зробив заяви про відповідальність путіна за цей злочин".

Найс зауважив, що це «небажання» порушує питання про те, чи є якась «політична перевага» у відмові від звинувачення президенту. Але ідея будь-якого мирного врегулювання, яке б запобігло суду над путіним, є «жахливою перспективою», яка була б «повною відмовою у правосудді для народу України».

Додамо

За даними Генеральної прокуратури на цей час зареєстровано понад 62 000 військових злочинів, у тому числі загибель понад 450 дітей.