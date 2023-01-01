Детали

Джеффри Найс заявил ВВС, что путин «виновен» в нападениях на гражданские объекты во время войны. Британский адвокат выразил удивление по поводу того, что прокуроры и политики не «говорят об этом более свободно и открыто».

Выступая в программе Radio 4 Broadcasting House, Найс охарактеризовал действия Москвы при вторжении как «преступления против человечности». Преступления против человечности считаются одними из самых тяжких преступлений по так называемым правилам войны. Эти законы запрещают нападения на гражданское население или инфраструктуру, жизненно важную для его выживания, и изложены в международных договорах, таких как Женевские конвенции.

Найс работал в Международном уголовном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) с 1998 по 2006 год. Он вел дело против бывшего сербского лидера Слободана Милошевича, который в 2002 году предстал перед судом в Гааге за военные преступления, совершенные в Хорватии, Боснии и Косово. Милошевич, когда-то известный как «балканский мясник», умер в тюрьме до завершения судебного процесса.

Комментируя войну в Украине, Найс сказал, что дело против путина «не может быть яснее» и «нет сомнений» в том, что к этому человеку в Кремле ведет цепочка инстанций. Это значит, что будут судить самого российского лидера, а не солдат низшего звена, сказал он.

Он добавил, что любой судебный процесс должен проводиться украинцами на украинском языке. По его словам, путину не нужно будет присутствовать.

Найс предположил возможную причину, по которой российский лидер до сих пор не столкнулся с более жесткими действиями, отметив, что может быть сделан шаг, чтобы освободить его от судебного преследования в рамках мирного соглашения.

Он добавил, что Международный уголовный суд (МКС), юрисдикция которого распространяется на Украину, "до сих пор не сделал заявления об ответственности путина за это преступление".

Найс заметил, что это «нежелание» поднимает вопрос о том, есть ли какое-либо «политическое преимущество» в отказе от обвинения президенту. Но идея любого мирного урегулирования, которое бы предотвратило суд над путиным, является «ужасной перспективой», которая была бы «полным отказом в правосудии для народа Украины».

Добавим

По данным Генеральной прокуратуры в настоящее время зарегистрировано более 62 000 военных преступлений, в том числе гибель более 450 детей.