В этом году путин должен предстать перед трибуналом как военный преступник - судья МТБЮ

ukru
14:57 • 3958 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 35149 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 59827 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 77755 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 66190 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 108435 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 134605 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122668 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136019 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117454 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 39122 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 103568 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 123778 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 121161 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 103284 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 219142 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 249755 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 188794 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 194539 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 230074 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 33652 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 103282 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 114877 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 122769 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 138106 просмотра
Актуальное
В этом году путин должен предстать перед трибуналом как военный преступник - судья МТБЮ

В этом году путин должен предстать перед трибуналом как военный преступник - судья МТБЮ

Киев • УНН

 • 881163 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Президент путин должен предстать перед судом в этом году за военные преступления, совершенные в Украине, заявил судья, возглавлявший суд над бывшим сербским лидером Слободаном Милошевичем, передает УНН.

Детали

Джеффри Найс заявил ВВС, что путин «виновен» в нападениях на гражданские объекты во время войны. Британский адвокат выразил удивление по поводу того, что прокуроры и политики не «говорят об этом более свободно и открыто».

Выступая в программе Radio 4 Broadcasting House, Найс охарактеризовал действия Москвы при вторжении как «преступления против человечности». Преступления против человечности считаются одними из самых тяжких преступлений по так называемым правилам войны. Эти законы запрещают нападения на гражданское население или инфраструктуру, жизненно важную для его выживания, и изложены в международных договорах, таких как Женевские конвенции.

Найс работал в Международном уголовном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) с 1998 по 2006 год. Он вел дело против бывшего сербского лидера Слободана Милошевича, который в 2002 году предстал перед судом в Гааге за военные преступления, совершенные в Хорватии, Боснии и Косово. Милошевич, когда-то известный как «балканский мясник», умер в тюрьме до завершения судебного процесса.

Комментируя войну в Украине, Найс сказал, что дело против путина «не может быть яснее» и «нет сомнений» в том, что к этому человеку в Кремле ведет цепочка инстанций. Это значит, что будут судить самого российского лидера, а не солдат низшего звена, сказал он.

Он добавил, что любой судебный процесс должен проводиться украинцами на украинском языке. По его словам, путину не нужно будет присутствовать.

Найс предположил возможную причину, по которой российский лидер до сих пор не столкнулся с более жесткими действиями, отметив, что может быть сделан шаг, чтобы освободить его от судебного преследования в рамках мирного соглашения.

Он добавил, что Международный уголовный суд (МКС), юрисдикция которого распространяется на Украину, "до сих пор не сделал заявления об ответственности путина за это преступление".

Найс заметил, что это «нежелание» поднимает вопрос о том, есть ли какое-либо «политическое преимущество» в отказе от обвинения президенту. Но идея любого мирного урегулирования, которое бы предотвратило суд над путиным, является «ужасной перспективой», которая была бы «полным отказом в правосудии для народа Украины».

Добавим

По данным Генеральной прокуратуры в настоящее время зарегистрировано более 62 000 военных преступлений, в том числе гибель более 450 детей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы