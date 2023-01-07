У Лондоні відбудеться міжнародна зустріч щодо воєнних злочинів

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Зазначається, що “під час зустрічі міністрів юстиції з усього світу в Лондоні цього року головним питанням будуть потенційні воєнні злочини в Україні”. Форум має відбутися в березні в Lancaster House.

На зустрічі головуватимуть віцепрем’єр-міністр, міністр юстиції Об’єднаного королівства Домінік Рааб разом зі своїм голландським колегою.

Також наголошується, що учасники заслухають прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана про роботу суду, а також роль міжнародної спільноти у контексті підтримки розслідувань МКС. Видання нагадує, що наразі Хан розслідує звинувачення у вчиненні воєнних злочинів російськими солдатами під час вторгнення в Україну.

Учасники форуму в Лондоні визначать, яким чином вони надаватимуть подальшу допомогу МКС.

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