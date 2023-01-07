У Лондоні відбудеться міжнародна зустріч щодо воєнних злочинів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. В березні Лондон прийме глав юридичних відомств багатьох країн для обговорення питання воєнних злочинів, зокрема, з боку росії в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на SkyNews.
Деталі
Зазначається, що “під час зустрічі міністрів юстиції з усього світу в Лондоні цього року головним питанням будуть потенційні воєнні злочини в Україні”. Форум має відбутися в березні в Lancaster House.
На зустрічі головуватимуть віцепрем’єр-міністр, міністр юстиції Об’єднаного королівства Домінік Рааб разом зі своїм голландським колегою.
Також наголошується, що учасники заслухають прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана про роботу суду, а також роль міжнародної спільноти у контексті підтримки розслідувань МКС. Видання нагадує, що наразі Хан розслідує звинувачення у вчиненні воєнних злочинів російськими солдатами під час вторгнення в Україну.
Учасники форуму в Лондоні визначать, яким чином вони надаватимуть подальшу допомогу МКС.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Цього року путін має постати перед трибуналом як військовий злочинець - суддя МТКЮ