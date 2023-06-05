В Лондоне велосипедист преодолел маршрут в виде карты Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В Великобритании велосипедист Том Хашеми проехал более 220 км, чтобы по маршруту “нарисовать" карту Украины. Фотографию карты "Украины в Лондоне" он выложил в Twitter, пишет УНН.
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"Я начал рисовать маршрут на глаз, стараясь быть как можно более точным. Затем я сделал скриншот, наложил его на реальную карту Украины и подстраивался под улицы, чтобы получить как можно более похожие линии", – написал Том Хашеми.
Детали
На преодоление такого маршрута понадобилось 8 часов и 40 минут.
В соцсетях велосипедист опубликовал фото своего маршрута в виде карты Украины, написав, что "нарисовал сегодня карту Украины... своим велосипедом".
В Instagram мужчина рассказал, что изначально хотел проехать маршрут в виде другого украинского символа – трезубца.
Для этого он сконтактировал с уличным художником Ленни Моганом, который прокладывает маршруты в виде рисунков.
"Я связался с Ленни накануне поездки, чтобы узнать, можем ли мы нарисовать украинский трезубец. Но... прямые линии очень трудно сделать на GPS-арте в Лондоне, потому что ни одна из наших дорог не является прямой. Поэтому это не сработало", – отметил спортсмен.