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У Лондоні велосипедист подолав маршрут у вигляді мапи України

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. У Великій Британії велосипедист Том Хашемі проїхав понад 220 км, щоб маршрутом “намалювати" мапу України. Світлину мапи "України в Лондоні" він виклав у Twitter, пише УНН.

У Лондоні велосипедист подолав маршрут у вигляді мапи України

Цитата 

"Я почав малювати маршрут на око, намагаючись бути якомога точнішим. Потім я зробив скриншот, наклав його на реальну карту України й підлаштовувався під вулиці, щоб отримати якомога схожі лінії", – написав  Том Хашемі. 

Деталі 

На подолання такого маршруту знадобилося 8 годин і 40 хвилин. 

У соцмережах велосипедист опублікував фото свого маршруту у вигляді мапи України, написавши, що "намалював сьогодні карту України... своїм велосипедом".

У Instagram чоловік розповів, що спочатку хотів проїхати маршрут у вигляді іншого українського символу – тризубу. 

Для цього він сконтактував із вуличним художником Ленні Моганом, який прокладає маршрути у вигляді малюнків.  

"Я зв’язався з Ленні напередодні поїздки, щоб дізнатися, чи можемо ми намалювати український тризуб. Але... прямі лінії дуже важко зробити на GPS-арті в Лондоні, тому що жодна з наших доріг не є прямою. Тож це не спрацювало", – зазначив спортсмен. 

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