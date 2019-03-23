В Лондоне сотни тысяч человек вышли на марш с требованием повторного референдума по Brexit

Как говорится в издании, хода связана с тем, что Евросоюз согласился отложить соглашение о выходе Британии из состава союза.

К демонстрантам присоединились мэр Лондона Садик Хан, заместитель лидера лейбористской партии Том Уотстон, первый министр Шотландии Никола Осетр, а также бывший генеральный прокурор Доминик Грув.



Петиция, размещенная на сайте британского парламента об отмене Brexit уже успела набрать более 4 млн подписей.

Некоторые политики считают, что эта петиция может дать начало второму референдуму.



Как сообщал УНН, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила дополнительные две недели, чтобы придумать решение о Brexit после переговоров с лидерами ЕС.



Ранее УНН сообщал, что Мэй не вернет соглашение в парламент, если не у нее не будет поддержки депутатов.



