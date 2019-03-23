В Лондоне сотни тысяч человек вышли на марш с требованием повторного референдума по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Несколько тысяч человек вышли на марш в центра Лондона с призывом о проведении повторного референдума о выходе Британии из состава Евросоюза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Как говорится в издании, хода связана с тем, что Евросоюз согласился отложить соглашение о выходе Британии из состава союза.
К демонстрантам присоединились мэр Лондона Садик Хан, заместитель лидера лейбористской партии Том Уотстон, первый министр Шотландии Никола Осетр, а также бывший генеральный прокурор Доминик Грув.
Петиция, размещенная на сайте британского парламента об отмене Brexit уже успела набрать более 4 млн подписей.
Некоторые политики считают, что эта петиция может дать начало второму референдуму.
Как сообщал УНН, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила дополнительные две недели, чтобы придумать решение о Brexit после переговоров с лидерами ЕС.
Ранее УНН сообщал, что Мэй не вернет соглашение в парламент, если не у нее не будет поддержки депутатов.