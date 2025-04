Мей не поверне угоду в парламент, якщо не у неї не буде підтримки депутатів

У четвер 27 глав держав і урядів ЄС ухвалили на саміті в Брюсселі одноголосне рішення про відстрочення Brexit на підставі двох можливих сценаріїв. Brexit буде відкладений до 22 травня, якщо британський парламент схвалить до кінця березня угоду з Брюсселем про вихід, або до 12 квітня, якщо ця угода схвалена не буде. Угода про умови Brexit, про яку йде мова, раніше двічі була відкинута парламентом Великої Британії (15 січня і 12 березня).

“Якщо виявиться, що немає достатньої підтримки, щоб повернути на наступному тижні операцію назад в (парламент), або Палата громад знову її відкине, то ми можемо запросити до 12 квітня чергове продовження (Brexit), однак це буде означати проведення виборів до Європарламенту”, - написала британська прем’єрка, звертаючись до депутатів.

Мей в своєму листі також вказала і на інші варіанти розвитку ситуації з Brexit. “Ми можемо відкликати статтю 50 (Лісабонського договору, який обумовлює процес виходу країни з ЄС), однак це буде суперечити результатам референдуму. Ми можемо вийти без угоди 12 квітня, але, як раніше заявила Палата громад, це не є тим, що вона підтримає” , - зазначила глава уряду.

“Якщо виявиться, що (у операції) є достатня підтримка, і якщо спікер дозволить, то ми можемо повернути її назад (до парламенту) на наступному тижні. І якщо вона буде прийнята, ми можемо вийти (з ЄС) 22 травня”, — підсумувала Мей.

