Мей не поверне угоду в парламент, якщо не у неї не буде підтримки депутатів

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 20501 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 47289 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 49966 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 65588 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 83306 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 83271 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 164987 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 98440 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71788 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 324701 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

1.3м/с
63%
Популярнi новини

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 32273 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 46553 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 24761 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

11 квітня, 15:01 • 21175 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

18:41 • 24869 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 164989 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 324702 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 258284 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 369411 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 380316 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 20502 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 13976 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 17717 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 24857 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 46647 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Мей не поверне угоду в парламент, якщо не у неї не буде підтримки депутатів

Київ • УНН

 • 7645 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей може відмовитися виносити угоду про умови виходу королівства з Євросоюзу (Brexit) на чергове голосування парламенту, якщо у неї не буде достатньої підтримки серед депутатів. Про це йдеться в її листі, опублікованому BBC, повідомляє УНН.

Мей не поверне угоду в парламент, якщо не у неї не буде підтримки депутатів

У четвер 27 глав держав і урядів ЄС ухвалили на саміті в Брюсселі одноголосне рішення про відстрочення Brexit на підставі двох можливих сценаріїв. Brexit буде відкладений до 22 травня, якщо британський парламент схвалить до кінця березня угоду з Брюсселем про вихід, або до 12 квітня, якщо ця угода схвалена не буде. Угода про умови Brexit, про яку йде мова, раніше двічі була відкинута парламентом Великої Британії (15 січня і 12 березня).

“Якщо виявиться, що немає достатньої підтримки, щоб повернути на наступному тижні операцію назад в (парламент), або Палата громад знову її відкине, то ми можемо запросити до 12 квітня чергове продовження (Brexit), однак це буде означати проведення виборів до Європарламенту”, - написала британська прем’єрка, звертаючись до депутатів.

Мей в своєму листі також вказала і на інші варіанти розвитку ситуації з Brexit. “Ми можемо відкликати статтю 50 (Лісабонського договору, який обумовлює процес виходу країни з ЄС), однак це буде суперечити результатам референдуму. Ми можемо вийти без угоди 12 квітня, але, як раніше заявила Палата громад, це не є тим, що вона підтримає” , - зазначила глава уряду.

“Якщо виявиться, що (у операції) є достатня підтримка, і якщо спікер дозволить, то ми можемо повернути її назад (до парламенту) на наступному тижні. І якщо вона буде прийнята, ми можемо вийти (з ЄС) 22 травня”, — підсумувала Мей.

NEW: Theresa May has written to all MPs tonight ahead of crunch week at Westminster - offering talks with MPs who want them pic.twitter.com/64Hz5n1UB8

— Nick Eardley (@nickeardleybbc) 22 березня 2019 р.

Як повідомляв УНН, Мей заявила, що не згодна з ідеєю скасування Brexit.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,414.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,574.35