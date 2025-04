Мэй не вернет соглашение в парламент, если не у неё не будет поддержки депутатов

В четверг 27 глав государств и правительств ЕС приняли на саммите в Брюсселе единогласное решение об отсрочке Brexit на основании двух возможных сценариев. Brexit будет отложен до 22 мая, если британский парламент одобрит до конца марта соглашение с Брюсселем о выходе, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет. Сделка об условиях Brexit, о которой идет речь, ранее дважды была отвергнута парламентом Великобритании (15 января и 12 марта).

“Если окажется, что нет достаточной поддержки, чтобы вернуть на следующей неделе сделку обратно в (парламент), или Палата общин снова ее отвергнет, то мы можем запросить до 12 апреля очередное продление (Brexit), однако это будет означать проведение выборов в Европарламент”, — написала британский премьер, обращаясь к депутатам.

Мэй в своем письме также указала и на другие варианты развития ситуации с Brexit. “Мы можем отозвать статью 50 (Лиссабонского договора, оговаривающую процесс выхода страны из ЕС), однако это будет противоречить результатам референдума. Мы можем выйти без сделки 12 апреля, но, как ранее заявила Палата общин, это не является тем, что она поддержит”, — отметила глава правительства.

“Если окажется, что (у сделки) есть достаточная поддержка, и если спикер позволит, то мы можем вернуть ее обратно (в парламент) на следующей неделе. И если она будет принята, мы можем выйти (из ЕС) 22 мая”, — подытожила Мэй.

NEW: Theresa May has written to all MPs tonight ahead of crunch week at Westminster - offering talks with MPs who want them pic.twitter.com/64Hz5n1UB8

— Nick Eardley (@nickeardleybbc) 22 березня 2019 р.

Как сообщал УНН, Мэй заявила, что не согласна с идеей отмены Brexit.