У Лондоні сотні тисяч людей вийшли на марш з вимогою повторного референдуму по Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Кількасот тисяч людей вийшли на марш у центра Лондона із закликом щодо проведення повторного референдуму про вихід Британії зі складу Євросоюзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Як йдеться у виданні, хода пов'язана з тим, що Євросоюз погодився відкласти угоду про вихід Британії зі складу союзу.
До демонстрантів приєднались мер Лондона Садик Хан, заступник лідера лейбористської партії Том Уотстон, перший міністр Шотландії Нікола Осетер, а також колишній генеральний прокурор Домінік Грув.
Петиція, яка розміщена на сайті британського парламенту про скасування Brexit вже встигла набрати понад 4 млн підписів.
Дехто з політиків вважає, що ця петиція може дати початок другому референдуму.
Як повідомляв УНН, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей отримала додаткові два тижні, щоб придумати рішення щодо Brexit після переговорів з лідерами ЄС.
Раніше УНН повідомляв, що Мей не поверне угоду в парламент, якщо не у неї не буде підтримки депутатів.