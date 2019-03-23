У Лондоні сотні тисяч людей вийшли на марш з вимогою повторного референдуму по Brexit

Як йдеться у виданні, хода пов'язана з тим, що Євросоюз погодився відкласти угоду про вихід Британії зі складу союзу.

До демонстрантів приєднались мер Лондона Садик Хан, заступник лідера лейбористської партії Том Уотстон, перший міністр Шотландії Нікола Осетер, а також колишній генеральний прокурор Домінік Грув.



Петиція, яка розміщена на сайті британського парламенту про скасування Brexit вже встигла набрати понад 4 млн підписів.

Дехто з політиків вважає, що ця петиція може дати початок другому референдуму.



Як повідомляв УНН, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей отримала додаткові два тижні, щоб придумати рішення щодо Brexit після переговорів з лідерами ЄС.



Раніше УНН повідомляв, що Мей не поверне угоду в парламент, якщо не у неї не буде підтримки депутатів.



