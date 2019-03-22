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Brexit відтерміновано щонайменше на два тижні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 5844 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей отримала додаткові два тижні, щоб придумати рішення щодо Brexit після переговорів з лідерами ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.

Brexit відтерміновано щонайменше на два тижні - ЗМІ

Дата виходу Великої Британії з ЄС була спочатку призначена на 29 березня.

Якщо Мей зможе провести угоду про вихід через парламент на наступному тижні, ця дата буде перенесена на 22 травня, щоб дати час для ухвалення необхідного законодавства.

Якщо британський прем'єр-міністр не зможе провести угоду через парламент, Велика Британія повинна буде запропонувати вихід із ситуації до 12 квітня, щоб лідери ЄС розглянули це питання.

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що доти залишаться відкритими всі варіанти Brexit.

"В уряду Великої Британії все ще буде вибір між варіантом з угодою, без угоди, тривалим продовженням або відкликанням Статті 50", - сказав він.

"12 квітня є ключовою датою з точки зору ухвалення Великою Британією рішення про проведення виборів до Європейського парламенту... Якщо вона не вирішить зробити це до того часу, опція тривалого продовження автоматично стане неможливою", - додав голова Євроради.

Мей виключила можливість скасування Статті 50, яка скасовує Brexit, також додавши, що "було б неправильно" просити британців голосувати за кандидатів на виборах до Європейського парламенту, які мають відбутися 23-26 травня, три роки після того як вони проголосували за вихід з ЄС.

Дата виходу Великої Британії з ЄС все ще прописана у законодавстві як 29 березня, що станеться у наступну п'ятницю.

Очікується, що Мей представить вторинне законодавство, яке має пройти через Палату громад до наступної п'ятниці, щоб виключити 29 березня з британського законодавства.

Але джерела на Даунінг-стріт кажуть, що угода з ЄС про продовження терміну Brexit стане частиною міжнародного права і матиме пріоритет, навіть якщо парламент відхилить її.

Британці на референдумі у червні 2016 року віддали 51,89% голосів за вихід країни з ЄС проти 48,11% голосів противників цього.

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