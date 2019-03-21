Країни ЄС одноголосно схвалили відстрочку Brexit

“Brexit буде відкладений до 22 травня за умови, що британський парламент схвалить до кінця березня угоду про вихід, або до 12 квітня, якщо ця угода схвалена не буде”, — заявив Туск.

“За сьогоднішній вечір я кілька разів зустрівся з прем’єр-міністром (Великої Британії Терезою) Мей, щоб переконатися, що Велика Британія приймає наші сценарії відстрочки. І я радий повідомити, що ми досягли угоди, вона прийняла їх”, — сказав він.

Згідно з підсумковим документом саміту, “якщо угода про виході не буде схвалено Палатою громад британського парламенту на наступному тижні, Європейська рада (саміт ЄС) згодна на відстрочку до 12 квітня 2019 року і очікує, що Сполучене Королівство проінформує Європейську раду до цього дня про своє бачення подальшого руху вперед”.

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Як пояснив Туск, Велика Британія в цьому випадку може віддати перевагу виходу без угоди, запиту тривалої відстрочки або відмові від Brexit. На підсумковій прес-конференції глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і глава Євроради Дональд Туск не змогли відповісти на питання, як довго може тривати “тривала відстрочка”. “До самого кінця”, — сказав після довгої паузи Юнкер під сміх залу.

Згідно з підсумковим документом саміту, “текст угоди про вихід Великої Британії, узгоджений Євросоюзом і Сполученим Королівством в листопаді 2018 року, не може бути змінений”. Крім того, будь-яка “одностороння декларація або будь-який інший акт (яким британський парламент може супроводити рішення про затвердження угоди про вихід — ред) не можуть суперечити духу і букві угоди про вихід”.

Саміт ЄС також закликав продовжувати підготовку екстрених заходів на випадок виходу Великої Британії з ЄС без угоди. Новий екстрений саміт ЄС “може бути скликаний в будь-який момент” для прийняття подальших рішень по Brexit.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей відчуває величезний жаль, що вихід країни з ЄС довелося відтермінувати, і вважає, що велику відповідальність за це несуть британські депутати