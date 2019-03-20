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Мей заявила, що відчуває величезний жаль через відстрочку Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей відчуває величезний жаль, що вихід країни з ЄС довелося відтермінувати, і вважає, що велику відповідальність за це несуть британські депутати, які двічі відхилили проект угоди з ЄС про умови Brexit. Про це глава уряду заявила в середу ввечері в публічному телезверненні, передає УНН.

Мей заявила, що відчуває величезний жаль через відстрочку Brexit

“Затримка (Brexit) викликає у мене особисто величезне співчуття”, — сказала вона і додала, що “не готова відкладати Brexit далі, ніж 30 червня”.

При цьому Мей звернулася до депутатів із закликом підтримати угоду, заявивши: “Поки що парламент робив все можливе для того, щоб уникнути необхідності зробити вибір. На голосування ставилися речення за реченням і поправка за поправкою, однак парламент так і не вирішив, чого ж він хоче. Депутати були готові заявляти тільки про те, чого вони не хочуть”.

“Я щиро сподіваюся на те, що парламентарії найдуть спосіб підтримати угоду, яку я погодила з ЄС”, — сказала вона. “Нам давно пора прийняти рішення”, — додала Мей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Британський парламент не голосуватиме за незмінену угоду про Brexit

Прем’єр-міністр попередила, що виступає проти ідеї проведення повторного референдуму, на чому наполягає, зокрема, опозиційна Лейбористська партія.

“Деякі пропонували провести другий референдум. Я не вірю в те, що ви цього хочете, і це ніяк не те, чого хотіла б я”, — повідомила Мей.

Нагадаємо, Британський прем’єр в середу запросила у ЄС відстрочити дату виходу країни з ЄС до 30 червня замість запланованого 29 березня. Однак глава Євроради Дональд Туск у відповідь заявив, що перенесення “розлучення” на недовгий термін можливий, але за умови, що парламент королівства схвалить угоду по Brexit. Раніше британські законодавці вже двічі відхиляли цей проект угоди — 15 січня і 12 березня. На цьому тижні спікер Палати громад Джон Беркоу попередив, що не дасть уряду винести на голосування угоду втретє, якщо та не буде істотно змінена.

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