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Мэй заявила, что испытывает огромное сожаление из-за отсрочки Brexit

Киев • УНН

 • 7460 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй испытывает огромное сожаление, из-за того, что выход страны из ЕС пришлось отложить, и считает, что большую ответственность за это несут британские депутаты, которые дважды отклонили проект соглашения с ЕС об условиях Brexit. Об этом глава правительства заявила в среду вечером в публичном телеобращении, передает УНН.

Мэй заявила, что испытывает огромное сожаление из-за отсрочки Brexit

“Задержка (Brexit) вызывает у меня лично огромное сочувствие”, — сказала она и добавила, что “не готова откладывать Brexit дальше, чем 30 июня”.

При этом Мэй обратилась к депутатам с призывом поддержать соглашение, заявив: “Пока парламент делал все возможное для того, чтобы избежать необходимости сделать выбор. На голосование относились предложение за предложением и поправка за поправкой, однако парламент так и не решил, чего он хочет. Депутаты были готовы заявлять только о том, чего они не хотят”.

“Я искренне надеюсь на то, что парламентарии найдут способ поддержать соглашение, которое я согласовал с ЕС”, — сказала она. “Нам давно пора принять решение”, — добавила Мэй.

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Премьер-министр предупредила, что выступает против идеи проведения повторного референдума, на чем настаивает, в частности, оппозиционная Лейбористская партия.

“Некоторые предлагали провести второй референдум. Я не верю в то, что вы хотите, и это никак не то, чего хотела бы я ”, - сообщила Мэй.

Напомним, Британский премьер в среду запросила у ЕС отсрочить дату выхода страны из ЕС до 30 июня вместо запланированного 29 марта. Однако глава Евросовета Дональд Туск в ответ заявил, что перенос “развода” на небольшой срок возможен, но при условии, что парламент королевства одобрит сделку по Brexit. Ранее британские законодатели уже дважды отклоняли этот проект соглашения — 15 января и 12 марта. На этой неделе спикер Палаты общин Джон Беркоу предупредил, что не даст правительству вынести на голосование соглашение третий раз, если та не будет существенно изменена.

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