Британський парламент не голосуватиме за незмінену угоду про Brexit

КИЇВ. 19 березня. УНН. Британський парламент не голосуватиме втретє за угоду з Європейським Союзом щодо Brexit, якщо прем'єр-міністерка Тереза Мей не внесе значні зміни в цей документ. Про це у понеділок, 18 березня, заявив спікер Палати громад Джон Беркоу. Раніше парламент вже двічі проголосував проти угоди, про яку уряд країни домовився з Брюсселем. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.