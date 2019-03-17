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Тереза Мей: затвердження угоди з ЄС Палатою громад - найкращий вихід з глухого кута

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Затвердження проекту угоди про Brexit Палатою громад британського парламенту залишається єдиним можливим виходом з глухого кута, в який зайшов “шлюборозлучний” процес Великої Британії і Євросоюзу. Про це йдеться в заяві Терези Мей, опублікованій газетою The Telegraph, повідомляє УНН.

Тереза Мей: затвердження угоди з ЄС Палатою громад - найкращий вихід з глухого кута

“Більше трьох десятків моїх колег з Консервативної партії змінили свою думку і підтримали покращений проект угоди, за що я вдячна кожному з них. Однак я знаю, що мені доведеться зробити більше, щоб переконати інших, включно з членами ДЮП (Демократичної юніоністської партії), щоб нарешті домогтися схвалення моєї угоди більшістю депутатів парламенту, — йдеться у зверненні Мей. — Це залишається моєю метою. Це єдиний вихід з нинішньої безвиході, що зайвий раз довели результати серії голосувань, які пройшли на минулому тижні”.

Прем’єр-міністерка звернулася до членів Палати громад, хто відкинув проект угоди з Євросоюзом, з проханням знову оцінити ситуацію і переглянути свою позицію стосовно запропонованої операції. Вона підкреслила, що як і раніше вважає її відображенням того, за що британці голосували на референдумі 2016 року, і закликала євроскептиків підтримати нинішній проект угоди, хоча, можливо, вони і очікували від цього документу більшого. За її словами, прихильники і противники Brexit повинні залишити чвари в минулому і показати себе “прагматичними демократами і патріотами, здатними піти на гідний компроміс”.

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Як підкреслила у своїй заяві Мей, незважаючи на те, що минулого тижня парламент проголосував проти можливості здійснення Brexit без угоди і проведення повторного референдуму, жоден з цих варіантів не виключений повністю і пов’язані з ними ризики, аж до скасування Brexit, як і раніше зберігаються. За словами глави уряду, в разі, якщо на наступному тижні парламент з третьої спроби затвердить проект угоди з ЄС, Великій Британії знадобиться лише невелика технічна відстрочка для затвердження необхідних законів, після чого і буде здійснений Brexit. Якщо ж угода як і раніше не отримає схвалення і потрібно буде починати роботу над новою, то ЄС, швидше за все, зажадає участі Великої Британії в травневих виборах до Європарламенту, а це загрожує для обох сторін численними юридичними складнощами.

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Нагадуємо, раніше британський парламент підтримав пропозицію уряду про перенесення дати виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу на більш пізній термін. Під час голосування в Палаті громад 412 депутатів виступили за відстрочку Brexit, 202 — проти. Тепер британський уряд має направити запит ЄС про так зване технічне відтермінування дати Brexit до 30 червня, якщо Палата громад зможе схвалити до 20 березня проект угоди про умови Brexit, якого вдалося досягти Мей в ході переговорів з Брюсселем. Якщо цього не відбудеться, то кабмін буде вимагати відстрочення Brexit на більш тривалий термін, тривалість якого повинен буде узгодити з ЄС.

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