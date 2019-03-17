Тереза Мэй: утверждение соглашения с ЕС Палатой общин - лучший выход из тупика

“Больше трех десятков моих коллег из Консервативной партии изменили свое мнение и поддержали улучшенный проект соглашения, за что я благодарна каждому из них. Однако я знаю, что мне придется сделать больше, чтобы переубедить остальных, включая членов ДЮП (Демократической юнионистской партии), чтобы наконец добиться одобрения моей сделки большинством депутатов парламента, — говорится в обращении Мэй. — Это остается моей целью. Это единственный выход из нынешнего тупика, что лишний раз доказали результаты серии голосований, прошедших на прошлой неделе”.

Премьер-министресса обратилась к членам Палаты общин, отвергшим проект соглашения с Евросоюзом, с просьбой вновь оценить ситуацию и пересмотреть свою позицию по предлагаемой сделке. Она подчеркнула, что по-прежнему считает ее отражением того, за что британцы голосовали на референдуме 2016 года, и призвала евроскептиков поддержать нынешний проект соглашения, хотя, возможно, они и ожидали от этого документа большего. По ее словам, сторонники и противники Brexit должны оставить распри в прошлом и показать себя “прагматичными демократами и патриотами, способными пойти на достойный компромисс”.

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Как подчеркнула в своем заявлении Мэй, несмотря на то, что на прошлой неделе парламент проголосовал против возможности осуществления Brexit без сделки и проведения повторного референдума, ни один из этих вариантов не исключен полностью и связанные с ними риски, вплоть до отмены Brexit, по-прежнему сохраняются. По словам главы правительства, в случае, если на следующей неделе парламент с третьей попытки утвердит проект соглашения с ЕС, Великобритании понадобится лишь небольшая техническая отсрочка для утверждения необходимых законов, после чего и будет осуществлен Brexit. Если же сделка по-прежнему не получит одобрения и нужно будет начинать работу над новой, то ЕС, скорее всего, потребует участия Великобритании в майских выборах в Европарламент, а это чревато для обоих сторон многочисленными юридическими сложностями.

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Напоминаем, ранее британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок. Во время голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 — против. Теперь британское правительство должно направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке даты Brexit до 30 июня, если Палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit, которого удалось достигнуть Мэй в ходе переговоров с Брюсселем. Если этого не произойдет, то кабмин будет требовать отсрочки Brexit на более длительный срок, продолжительность которого должен будет согласовать с ЕС.