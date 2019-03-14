Британські парламентарі вирішили відтермінувати Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Парламент Великої Британії проголосував за пропозицію уряду про перенесення дати виходу з Євросоюзу - Brexit - на більш пізній термін, передає УНН із посиланням на Reuters.
За інформацією видання, під час голосування в Палаті громад 412 депутатів виступили за відстрочку Brexit, 202 - проти.
Нагадаємо, як писала газета The Telegraph, Brexit, ймовірно, буде відкладений як мінімум до 30 червня, якщо прем’єр-міністерці Терезі Мей все ж вдасться переконати депутатів Палати громад в необхідності підтримати на наступному тижні досягнуту з Брюсселем угоду про співпрацю.
Як повідомляв УНН, Британці на референдумі у червні 2016 року віддали 51,89% голосів за вихід країни з ЄС проти 48,11% голосів противників цього.
Відповідно до статті 50 статуту ЄС, Британія має вийти з ЄС 29 березня 2019 року. Вихід з ЄС через 16 днів наразі залишається позицією Великої Британії за замовчуванням відповідно до законодавства.