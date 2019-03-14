Британские парламентарии решили отложить Brexit

По информации издания, во время голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 - против.

Напомним, как писала газета The Telegraph, Brexit, вероятно, будет отложен как минимум до 30 июня, если премьер-министру Терезе Мэй все же удастся убедить депутатов Палаты общин в необходимости поддержать на следующей неделе достигнутой с Брюсселем соглашение о сотрудничестве.

Как сообщал УНН, британцы на референдуме в июне 2016 года отдали 51,89% голосов за выход страны из ЕС против 48,11% голосов противников этого.

В соответствии со статьей 50 устава ЕС, Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года. Выход из ЕС через 16 дней пока остается позицией Великобритании по умолчанию в соответствии с законодательством.