Британський уряд обговорив можливість перенесення Brexit на два роки - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Члени британського уряду обговорили можливість перенесення дати виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу на термін до двох років. Про це в середу повідомила газета The Telegraph, передає УНН.
За її даними, Brexit буде відкладений як мінімум до 30 червня, якщо прем’єр-міністерці Терезі Мей все ж вдасться переконати депутатів Палати громад в необхідності підтримати на наступному тижні досягнуту з Брюсселем угоду про співпрацю. Якщо угоду про умови Brexit буде відхилено втретє, то вихід з ЄС буде перенесений на “більш тривалий” термін, попередила британський прем’єр.
Газета зазначає, що Мей втратила контроль над ситуацією з Brexit і над Консервативною партією, лідеркою якої вона є. Справа в тому, що відразу 18 членів уряду порушили партійну дисципліну, відмовившись голосувати проти пропозиції раз і назавжди заблокувати можливість реалізації сценарію виходу з ЄС без угоди.
Нагадуємо, британські парламентарі проголосували проти Brexit без угоди з ЄС.