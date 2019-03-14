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Британское правительство обсудило возможность переноса Brexit на два года - СМИ

Киев • УНН

 • 9981 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Члены британского правительства обсудили возможность переноса даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на срок до двух лет. Об этом в среду сообщила газета The Telegraph, передает УНН.

Британское правительство обсудило возможность переноса Brexit на два года - СМИ

По ее данным, Brexit будет отложен как минимум до 30 июня, если премьер-министрессе Терезе Мэй все же удастся убедить депутатов Палаты общин в необходимости поддержать на следующей неделе достигнутую с Брюсселем сделку о сотрудничестве. Если соглашение об условиях Brexit будет отклонено в третий раз, то выход из ЕС будет перенесен на “более длительный” срок, предупредила британский премьер.

Газета отмечает, что Мэй потеряла контроль над ситуацией с Brexit и над Консервативной партией, лидером которой она является. Дело в том, что сразу 18 членов правительства нарушили партийную дисциплину, отказавшись голосовать против предложения раз и навсегда заблокировать возможность реализации сценария выхода из ЕС без сделки.

Напоминаем, британские парламентарии проголосовали против Brexit без соглашения с ЕС.

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