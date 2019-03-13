Британські парламентарі проголосували проти Brexit без угоди з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Британії парламентарі підтримали поправку до урядового законопроекту, що перешкоджає реалізації Brexit без угоди за будь-яких обставин, передає УНН із посиланням на Reuters.
Як пише видання, пропозицію підтримали 312 парламентарів, а проти голосували - 308.
Зазначимо, що ця поправка була внесена депутатом від Консервативної партії Керолайн Спелман.
Після відхилення пропозиції щодо виходу без угоди, парламентарі у четвер проголосують за відстрочку Brexit, продовживши його за статтею 50 - правовим механізмом, який дозволяє вийти Великій Британії з ЄС.
ЄС заявив, що йому буде потрібно "переконливе обгрунтування", перш ніж він погодитися на хоч якусь відстрочку.
Нагадаємо, Британці на референдумі у червні 2016 року віддали 51,89% голосів за вихід країни з ЄС проти 48,11% голосів противників цього.
Відповідно до статті 50 статуту ЄС, Британія має вийти з ЄС 29 березня 2019 року. Вихід з ЄС через 16 днів наразі залишається позицією Великої Британії за замовчуванням відповідно до законодавства.