Британские парламентарии проголосовали против Brexit без соглашения с ЕС

Как пишет издание, предложение поддержали 312 парламентариев, а против голосовали - 308.

Отметим, что эта поправка была внесена депутатом от Консервативной партии Кэролайн Спелман.

После отклонения предложения по выходу без соглашения, парламентарии в четверг будут голосовать за отсрочку Brexit, продолжив его по статье 50 - правовым механизмом, который позволяет выйти Великобритании с ЕС.

ЕС заявил, что ему нужно "убедительное обоснование", прежде чем он согласиться на хоть какую-то отсрочку.

Напомним, британцы на референдуме в июне 2016 года отдали 51,89% голосов за выход страны из ЕС против 48,11% голосов противников этого.

В соответствии со статьей 50 устава ЕС, Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года. Выход из ЕС через 16 дней пока остается позицией Великобритании по умолчанию в соответствии с законодательством.