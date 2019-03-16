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Консерватори погодилися підтримати угоду Мей тільки якщо вона піде у відставку - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей повинна буде погодитися покинути свою посаду достроково, щоб заручитися підтримкою з боку власних однопартійців-консерваторів з впливової групи євроскептиків. Про це з посиланням на джерела в оточенні глави уряду повідомила газета The Telegraph, передає УНН.

Консерватори погодилися підтримати угоду Мей тільки якщо вона піде у відставку - ЗМІ

Джерела видання заявляють, що після того, як узгоджену Мей угоду з ЄС на цьому тижні вдруге відкинув британський парламент, політична кар’єра очільниці уряду закінчена, і лише двоє членів її кабінету як і раніше готові її підтримувати. За відомостями газети, міністри хочуть, щоб вона покинула свій пост в липні або навіть в травні — після виборів до Європарламенту, щоб дозволити своєму наступнику почати нову фазу переговорів з ЄС в разі, якщо Brexit буде відкладений, як того хочуть депутати Палати громад. Виконавши цю умову, Мей може отримати шанс на підтримку з боку євроскептиків-торі в ході третього голосування по проекту угоди з ЄС, вважає один із співрозмовників видання.

Мей вже заявляла про те, що не буде очолювати партію на чергових парламентських виборах, які повинні відбутися в країні в 2020 році.

Раніше британський парламент підтримав пропозицію уряду про перенесення дати виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу на більш пізній термін. Під час голосування, яке відбулося в четвер, в Палаті громад 412 депутатів виступили за відтермінування Brexit, 202 — проти.

Як зазначав УНН, британський уряд обговорив можливість перенесення Brexit на два роки.

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