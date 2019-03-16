Консерваторы согласились поддержать соглашение Мэй только если она уйдет в отставку - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Премьер-министресса Великобритании Тереза Мэй должна будет согласиться покинуть свою должность досрочно, чтобы заручиться поддержкой со стороны собственных однопартийцев-консерваторов из влиятельной группы евроскептиков. Об этом со ссылкой на источники в окружении главы правительства сообщила газета The Telegraph, передает УНН.
Источники издания заявляют, что после того, как согласованную Мэй сделку с ЕС на этой неделе во второй раз отверг британский парламент, политическая карьера главы правительства окончена, и лишь двое членов ее кабинета по-прежнему готовы ее поддерживать. По сведениям газеты, министры хотят, чтобы она покинула свой пост в июле или даже в мае — после выборов в Европарламент, чтобы позволить своему преемнику начать новую фазу переговоров с ЕС в случае, если Brexit будет отложен, как того хотят депутаты Палаты общин. Выполнив данное условие, Мэй может получить шанс на поддержку со стороны евроскептиков-тори в ходе третьего голосования по проекту соглашения с ЕС, считает один из собеседников издания.
Мэй уже заявляла о том, что не будет возглавлять партию на очередных парламентских выборах, которые должны состояться в стране в 2020 году.
Ранее британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок. Во время голосования, состоявшегося в четверг, в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 — против.
Как отмечал УНН, британское правительство обсудил возможность переноса Brexit на два года.