Ще одного голосування по Brexit може не бути

КИЇВ. 17 березня. УНН. Очікується, що прем'єр-міністр Тереза Мей поверне свою угоду в парламент для третього голосування на цьому тижні, але британський уряд вважає, що це може статися тільки в тому випадку, якщо уряд вирішить, що переможе. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.