Ще одного голосування по Brexit може не бути
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Очікується, що прем'єр-міністр Тереза Мей поверне свою угоду в парламент для третього голосування на цьому тижні, але британський уряд вважає, що це може статися тільки в тому випадку, якщо уряд вирішить, що переможе. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Очікується, що на цьому тижні прем'єр-міністр Тереза Мей поверне свою угоду в парламент для третього голосування.
Міністр фінансів Британії Філіп Хаммонд сьогодні заявив, що британський уряд поки не має достатньої підтримки з боку законодавців, щоб виграти парламентське голосування по своїй угоді з Brexit, але "значне число" колег зібралися, щоб підтримати план.
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"Те, що сталося з минулого вівторка, полягає в тому, що значна кількість колег, в тому числі деякі дуже відомі, які стали надбанням громадськості, змінили свою думку з цього приводу і вирішили, що альтернативи настільки неприємні для них, що вони, подумавши, думають, що угода прем'єр-міністра це найкращий спосіб доставити Brexit", - сказав він в програмі Ендрю Марра для BBC.
На питання про те, чи достатньо у уряду цифр, він відповів: "Поки немає, це робота".
Нагадаємо, парламент Великобританії проголосував за пропозицію уряду про перенесення дати виходу з Євросоюзу - Brexit - на більш пізній термін.