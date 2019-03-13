МЗС ФРН: результати останнього голосування стосовно Brexit - сигнал розуму
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Глава МЗС Німеччини Хайко Маас нагадав, що невпорядкований Brexit не відповідає інтересам жодної з сторін, і висловив задоволення останнім голосуванням в британському парламенті. Його слова наводить у середу прес-служба відомства, передає УНН.
“З Лондона надійшов сигнал розуму. Палата громад показала, що більшість не хоче принаймні відсутності угоди. Відсутність угоди не відповідала б нічиїм інтересам, ми постійно давали це зрозуміти”, — сказав Маас.
Палата громад британського парламенту виступила проти Brexit без договору з ЄС. Цей варіант відхилив 321 депутат, 278 парламентарів його підтримали.
14 березня парламент проведе голосування про перенесення Brexit з 29 березня на більш пізній термін. Якщо Палата громад підтримає відстрочку, британський уряд звернеться з відповідним запитом до ЄС.
AM @HeikoMaas: "Nun ist es aber für die Briten an der Zeit zu sagen, was sie genau wollen, um den Brexit-Deal auch wirklich zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Denn die Zeit läuft aus.“— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 13 березня 2019 р.
Нагадуємо, тільки Велика Британія може знайти вихід з глухого кута щодо угоди Brexit, Євросоюз зробив же для цього все можливе. Про це заявив у вівторок головний парламентер ЄС з Лондоном про умови виходу королівства зі складу співтовариства Мішель Барньє.