МИД ФРГ: результаты последнего голосования по Brexit - сигнал разума
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Глава МИД Германии Хайко Маас напомнил, что неупорядоченный Brexit не отвечает интересам ни одной из сторон, и выразил удовлетворение последним голосованием в британском парламенте. Его слова приводит в среду пресс-служба ведомства, передает УНН.
“Из Лондона поступил сигнал разума. Палата общин показала, что большинство не хочет по крайней мере отсутствия сделки. Отсутствие сделки не отвечало бы ничьим интересам, мы постоянно давали это понять”, — сказал Маас.
Палата общин британского парламента выступила против Brexit без договора с ЕС. Этот вариант отклонил 321 депутат, 278 парламентариев его поддержали.
14 марта парламент проведет голосование о переносе Brexit с 29 марта на более поздний срок. Если Палата общин поддержит отсрочку, британское правительство обратится с соответствующим запросом к ЕС.
AM @HeikoMaas: "Nun ist es aber für die Briten an der Zeit zu sagen, was sie genau wollen, um den Brexit-Deal auch wirklich zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Denn die Zeit läuft aus.“— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 13 березня 2019 р.
Напоминаем, только Великобритания может найти выход из тупика по соглашению Brexit, Евросоюз сделал же для этого все возможное. Об этом заявил во вторник главный переговорщик ЕС с Лондоном об условиях выхода королевства из состава сообщества Мишель Барнье.